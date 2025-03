Festival do chocolate em Óbidos traz o revolucionário chef espanhol Jordi Roca para uma masterclass

O mundo do chocolate volta a rumar a Oeste com o Festival Internacional de Chocolate de Óbidos e, desta vez, vai juntar o doce à ciência.

Uma caravela de chocolate, cocktails com chocolate, fósseis de chocolate… tudo isto parece um sonho, mas vai ser a realidade para a vila de Óbidos, de 21 de Março a 6 de Abril. O festival mais guloso de Portugal volta para a sua 22.ª edição e quer mostrar como é possível juntar a inovação à gulosice. Com mais de 90 chefs nacionais e internacionais e 85 toneladas de chocolate, o Festival Internacional de Chocolate de Óbidos arranca já dia 21 com todo o tipo de actividades.

DR Jordi Roca

Um dos grandes destaques é logo no dia da inauguração do festival, às 18.30, e é uma masterclass do chef espanhol Jordi Roca, do restaurante revolucionário El Celler de Can Roca, em Girona. Com três estrelas Michelin e uma estrela verde, Roca vai a Óbidos apresentar a sua inovadora linha de perfumes imersiva que tiram inspiração das suas confecções, mas também vai fazer das suas enquanto fala do seu trabalho.

Em destaque está também outro famoso chefe, mas desta vez, original de São Tomé e Príncipe, de onde traz o seu cacau – João Carlos Silva. Alguns podem reconhecê-lo do antigo programa da RTP “Na Roça com os Tachos”, mas João Carlos Silva vem ao festival nos dias 5 e 6 de Abril para apresentar uma prova de diferentes pratos “que prepara o palato para a degustação do chocolate”, como se lê no comunicado de apresentação do festival.

DR Festival Internacional de Chocolate de Óbidos

Para além de caras conhecidas, o Festival Internacional do Chocolate promete 80 horas de showcooking, fósseis de chocolate para os mais novos e 7 concursos como o "Melhor Produto de Chocolate 2025" e "Melhor Cocktail de Chocolate 2025". Em prol do tema, há ainda o Laboratório Molecular à disposição, em que as famílias poderão participar num workshop onde irão aprender novas técnicas em torno da confecção do chocolate. Não nos podíamos esquecer do laboratório esculpido com chocolate e as esculturas que remetem à ciência com figuras como Albert Einstein ou o Homem de Vitrúvio de Leonardo da Vinci.

Depois desta grande viagem sensorial, não se esqueça de passar no Mercado de Chocolate, pode bem ser a verdadeira chave para a felicidade.

Óbidos (junto ao castelo). 21 Mar - 6 Abr. Sexta a domingo. 11.00-21.00. 6€-45€

