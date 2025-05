Festival dos Capuchos está de volta a Almada com concertos e conversas “Entre Mundos”

O Festival de Música dos Capuchos regressa a Almada entre 30 de Maio e 27 de Junho. Depois do seu ressurgimento em 2021, o evento volta a ocupar o Convento dos Capuchos – que serve como o palco principal –, mas também o Teatro Municipal Joaquim Benite (TMJB), o Auditório Fernando Lopes-Graça e, pela primeira vez, o Parque da Paz, onde se realiza um concerto sinfónico ao ar livre.

Com o tema Entre Mundos, a programação deste ano propõe uma reflexão sobre a diversidade, o cruzamento de tradições e o entendimento entre culturas, através da música, que serve como linguagem universal.

A abrir o festival, a orquestra sueca Musica Vitae estreia-se em Portugal com dois concertos no TMJB, sob a direcção do violinista Benjamin Schmid. O primeiro junta Mozart e Tchaikovsky num programa clássico; o segundo – Jazz Violin Concertos – cruza o universo sinfónico com o improviso.

O festival acolhe também nomes como o Naghash Ensemble, que funde música sacra medieval arménia com linguagens contemporâneas, e o bandoneonista (músico que toca bandoneón, instrumento musical de palhetas livres, semelhante a uma concertina) argentino Marcelo Nisinman, que lidera um concerto em torno da história do tango.

A música antiga marca presença com A Música da Lírica Camoniana, do Concerto Atlântico, e com Telemann goes East, pelo ensemble barroco Tra Noi, que explora o diálogo entre o barroco alemão e a música tradicional da Europa de Leste.

O ciclo de música contemporânea inclui o programa Boulez 100, com o clarinetista Jérôme Comte a interpretar obras de Berio, Donatoni, Grisey e Stravinsky, num tributo ao compositor francês, Pierre Boulez, no ano do seu centenário.

Daniel Barenboim é homenageado com Noite Transfigurada, por solistas da Academia Barenboim-Said e da West-Eastern Divan Orchestra, num programa com Brahms e Schoenberg.

Entre os artistas portugueses, destaque para a Orquestra Metropolitana de Lisboa, que actua ao ar livre no Parque da Paz com um programa popular e festivo, incluindo a Sinfonia do Novo Mundo, de Dvořák. O João Barradas Trio apresenta o projecto Aperture e o DSCH – Schostakovich Ensemble encerra o festival com obras de Schubert, Dvořák e uma estreia absoluta de Sérgio Azevedo. O quinteto 100 Caminhos propõe ainda um concerto-passeio pelos Capuchos, e Pedro Caldeira Cabral assinala os 500 anos de Camões com um programa de música antiga portuguesa.

Na programação de piano, destaque para Dang Thai Son, vencedor do Concurso Chopin de Varsóvia, que interpreta Chopin e Debussy, e para Filipe Pinto-Ribeiro, director artístico do festival, com um recital-tributo a Franz Liszt.

Paralelamente, decorrem várias iniciativas de mediação cultural e formação, incluindo masterclasses com professores internacionais, visitas guiadas ao Convento dos Capuchos, conversas pré-concerto e uma caminhada na Arriba Fóssil da Costa da Caparica.

As Conversas dos Capuchos, com curadoria de Carlos Vaz Marques, antecedem o festival e incluem três sessões dedicadas ao centenário de José Cardoso Pires, ao centenário da publicação de O Processo, de Franz Kafka, e a uma discussão sobre o próprio tema do festival – Entre Mundos – com a participação de escritores como Djaimilia Pereira de Almeida e Richard Zimler.

Pela primeira vez, o festival apresenta ainda uma Ópera para Crianças, com Bastien et Bastienne, de Mozart, numa produção dirigida por António Wagner Diniz.

Os bilhetes para os espectáculos no Convento dos Capuchos e no Auditório Fernando Lopes-Graça custam 10 euros e os que acontecem no TMJB têm o valor de 17 euros. O concerto de encerramento, no Convento dos Capuchos, a 27 de Junho, é de entrada livre.

Almada. 30 Mai-27 Jun. 10€-17€

