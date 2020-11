Festival Emergente regressa no final de Novembro em formato misto

O Capitólio vai ser o palco da segunda edição do Festival Emergente, que regressa já no final do mês, a 29 de Novembro, com transmissão em directo.

Num ano atípico, a Transiberia Productions, organizadora e promotora do Festival Emergente, decidiu continuar a apoiar os jovens talentos nacionais. Com data marcada para 29 de Novembro, às 16.00, a segunda edição do evento apresenta-se num novo formato, presencial e em live streaming, a partir do Capitólio.

Entre as 50 candidaturas recebidas no âmbito de uma open call para artistas independentes, portugueses ou residentes em Portugal, foram seleccionados oito projectos vencedores: dois por escolha directa do público, três por escolha do júri do festival e outros três por convite da organização. A programação conta assim com as bandas Dream People, Hause Plants, Cri The Coeur, Fungue e Cíntia, mas também com a cantautora Meta, a luso-croata Lana Gasparøtti e o músico Rui Rosa.

Além de fazerem parte do cartaz desta edição, estes artistas candidatam-se a receber os prémios de “Melhor Concerto Super Emergente” e “Melhor Projecto Musical Super Emergente”. Ambos incluem a oportunidade de participar na edição do Emergente e num outro festival nacional em 2021, assim como gravar um EP ou álbum nos estúdio do Camaleão.

Os bilhetes para o festival, que já se encontram à venda na MEO Blueticket e nos locais habituais, custam 10€ até 21 de Novembro. Depois desta data, o valor aumenta para 15€.

