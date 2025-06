Festival gratuito leva Teresa Salgueiro e Victorino de Almeida a Campolide

Campolide volta a receber música ao ar livre com entrada gratuita entre os dias 4 e 6 de Julho. Durante três noites consecutivas, a Praça de Campolide acolhe mais uma edição do festival Músicas de uma Noite de Verão, com nomes como Teresa Salgueiro ou o maestro António Vitorino de Almeida.

O cartaz apresenta cinco concertos distribuídos por três noites, com propostas para vários públicos e gostos. A programação abre na sexta-feira, 4 de Julho, às 20.30, com uma versão encenada e acessível da ópera A Flauta Mágica, de Mozart, interpretada pela pianista Joana Rolo e quatro cantores – Alexandra Bernardo, Elvire de Paiva e Pona, Christian Luján e Carlos Monteiro –, com narração a cargo de Jorge Rodrigues. Às 21.45, Luísa Amaro sobe ao palco com um concerto dedicado a Carlos Paredes, no ano em que se assinala o centenário do nascimento do mestre da guitarra portuguesa.

No sábado, 5 de Julho, também a partir das 20.30, o maestro António Victorino de Almeida e o acordeonista Paulo Jorge Ferreira apresentam um espectáculo improvisado, criado ao vivo com base em sugestões do público. Logo depois, às 21.45, Teresa Salgueiro revisita o seu percurso musical num concerto que promete reunir temas marcantes da sua carreira.

A última noite do festival, no domingo, 6 de Julho, começa às 20.30 com Ben Colton, uma das vozes emergentes da soul feita em Portugal. Natural de Sintra, o músico apresenta um espectáculo com influências da Motown, do jazz e de ritmos afro-europeus, num registo que mistura energia e intimismo.

Praça de Campolide (Lisboa). 4-6 Jul (Sex-Dom). Entrada gratuita

