Festival Internacional de Piano regressa a Oeiras com concertos grátis

O Festival Internacional de Piano de Oeiras, que já vai na sua 4.ª edição, está de volta para seis domingos de concertos com os melhores pianistas do mundo. A iniciativa, a decorrer até 1 de Agosto, arranca a 27 de Junho, no Auditório Municipal Ruy de Carvalho, com um recital da directora artística, a portuguesa Teresa da Palma Pereira.

Na abertura do festival, será ainda homenageada uma personalidade que se tenha distinguido no conhecimento, na criação, interpretação ou divulgação da música erudita, em geral, ou do repertório pianístico em particular. O nome da personalidade ainda não foi anunciado, mas sucederá aos homenageados dos anos anteriores: Mário de Carvalho, Jorge Moyano e José Atalaya.

A programação conta ainda com concertos dos russos Grigory Gruzman (4 de Julho) e Nikolai Lugansky (1 de Agosto), do belga Jan Michiels (11 de Julho), da canadiana Angela Cheng (18 de Julho) e da romeno-francesa Suzana Bartal (25 de Julho). Para assistir aos recitais, que se realizam sempre às 18.00, deverá levantar bilhete no próprio dia, à entrada do Auditório Ruy de Carvalho, em Carnaxide. Mas, atenção, primeiro terá de fazer reserva neste site.

À semelhança das edições anteriores, esta contará também com masterclasses, destinadas a jovens pianistas e alunos avançados de escolas portuguesas e estrangeiras, a decorrer no Palácio da Flor da Murta.

Auditório Municipal Ruy de Carvalho. Rua Cesário Verde 3 (Carnaxide). Dom 18.00. Entrada livre, mediante reserva e levantamento de bilhete.

