Festival Irreverente regressa a Lisboa para quatro dias de improviso

O Irreverente: Festival Internacional de Improviso está de volta a Lisboa para sua quarta edição. De 23 a 26 de Julho, a Academia de Santo Amaro e a Biblioteca de Alcântara são palco para a arte do improviso na dança, no teatro e na música. A programação inclui espectáculos, jams, uma feira de artistas locais, workshops e conversas.

A edição de 2025 acontece sob o tema Mundos Imaginários. O programa arranca no dia 23 de Julho com o Dia Test-Drive, inteiramente dedicado a actividades de improvisação dirigidas por estreantes. Desde uma meditação guiada improvisada, às 14.00, até ao espectáculo de improviso Multinverso, às 20.30, o dia promete gargalhadas e ainda mais surpresas. Todas as actividades deste dia são gratuitas, mas requerem inscrição prévia.

Os dias 24 e 25 de Julho trazem mais workshops – passando pela poesia, tarot e teatro clássico –, que acontecem das 9.00 às 12.00 e das 14.00 às 17.00. Das 17.30 às 19.00, há conversas com artistas do teatro, dança e música sobre a arte de improvisar, seguidas por uma jam (palco aberto) até às 19.40 e um mercado de arte até às 23.00. Os dias terminam com espectáculos variados, a partir das 20.30 e seguem até às 23.00, seguidos de uma confraternização de encerramento.

O último dia de festival – sábado, 26 de Julho – arranca com workshops de teatro das 9.00 às 13.00 e das 13.30 às 17.30. A programação continua das 17.30 às 21.45 com apresentações dos resultados dos workshops, e com o mercado de arte, que se repete das 19.00 às 23.00. Os espectáculos finais fecham a noite das 20.30 às 23.00, seguidos de uma confraternização para encerrar em grande.

Os bilhetes para os espetáculos têm o custo de 20€ para o público geral, 16€ para artistas ou estudantes de arte e 10€ para moradores de Alcântara. Os workshops com duração de três horas têm o valor de 40€, enquanto os com duração de quatro horas custam 50€. Ainda há passes diários e semanais para os espetáculos, com preços ainda por divulgar, e um pacote geral com bilhetes incluídos e descontos para os workshops, com o custo de 80€.

Rua Academia Recreativa de Santo Amaro, 8A; Rua José Dias Coelho, 27-29 (Alcântara). 23-26 Jul (Qua-Sáb). Vários horários. Bilhetes espetáculo: 20€ (público geral), 16€ (artistas e estudantes de artes), 10€ (moradores de Alcântara). Workshops: 40€ (três horas), 50€ (quatro horas). Passe geral: 80€

