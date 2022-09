Festival Jovens Músicos leva à Gulbenkian seis concertos, dois CDs e um documentário

A iniciativa arranca já no final do mês, a 29 de Setembro, com a cerimónia de entrega de prémios. A programação inclui ainda seis concertos e a estreia mundial de um documentário sobre música.

O Festival Jovens Músicos, que procura promover novos talentos na área da música em Portugal, regressa para mais uma edição já no final deste mês. A programação arranca a 29 de Setembro e prolonga-se até 1 de Outubro. A entrada é livre.

Entre os 238 músicos a concorrer à 35.ª edição do PJM – Prémios Jovens Músicos, foram reconhecidos nove músicos em oito categorias: Rodrigo Teixeira no piano; Tiago Melo no trompete; Sérgio Gladky no acordeão; Francisco Lourenço na viola de arco; Daniel Lourenço no saxofone; Daniel Gomes no contrabaixo; Duo Sirius (nível superior) e Auris Quartet (nível médio) na música de câmara; e um vencedor por anunciar na direcção de orquestra.

O primeiro dia de festival começa às 16.00, com a cerimónia de entrega de prémios. Segue-se, às 18.00, um concerto com os prestigiados solistas do Festival Cantabile, sob a direcção da violetista Diemut Poppen; e, às 21.00, um outro com os solistas laureados do Prémio Jovens Músicos de 2022, na companhia da Orquestra Gulbenkian e sob a direcção de Pedro Neves.

No dia seguinte, 30 de Setembro, o violinista Bruno Monteiro apresenta um disco da sua autoria, às 17.00, com João Paulo Santos ao piano. Às 18.00, é a vez do grupo de laureados de música de câmara e o Pulsat Percussion Group subir ao palco, com quatro jovens percussionistas que celebram o 10.º aniversário do agrupamento na companhia do pianista Daniel Bernardes. Por fim, às 21.00, há concerto do laureado de direcção de orquestra, com a Orquestra Metropolitana de Lisboa e o solista João Pedro Gonçalves.

A fechar a programação, no dia 1 de Outubro, está prevista a apresentação de um CD da lavra de um anterior laureado do PJM, o consagrado acordeonista João Barradas (Sáb 15.30); a estreia mundial do documentário Symphony of Courage, seguida de debate moderado por Luís Tinoco, com Dr. Ahmad Sarmast, Beth Mendelson, Lesley Rosenthal, Farida e Zohra Ahmadi (Sáb 16.30); e concerto da Jovem Orquestra Afegã, constituída por jovens músicos que se refugiaram em Portugal após a tomada de poder no Afeganistão pelos Taliban no Verão de 2021 (Sáb 18.00).

O encerramento do festival está marcado para as 21.00 de dia 1. Além de contar com o Jovem Músico do Ano eleito no primeiro dia do festival, servirá também para estrear a peça “Seis Visões Sobre o Inferno de Gropius”, de João Pedro Bastos, vencedora do Prémio de Composição SPA/Antena 2.

A Antena 2 vai assegurar a transmissão de todos os concertos em directo, com acompanhamento no Facebook e transmissão streaming na RTP Palco. Também na televisão será transmitido o Concerto dos Jovens Músicos Afegãos em directo na RTP2, assim como o Concerto dos Laureados, em diferido (também na RTP2).

Fundação Calouste Gulbenkian. 29 Set-1 Out, Qui 16.00, Sex 17.00, Sáb 15.30. Entrada livre.

+ Festivais há muitos, mas nenhum é como o Iminente

+ Leia já, grátis, a edição digital da Time Out Portugal desta semana