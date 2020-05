Festival Lisb-On só volta ao Parque Eduardo VII em 2021

Festival foi adiado para 2021 devido à pandemia, mas já anunciou novas datas. Reembolsos de bilhetes serão feitos este ano.

Em Setembro, o Parque Eduardo VII tem sido palco do Lisb-On, festival que traz a Lisboa nomes ligados ao universo da música electrónica. Mas, devido à pandemia, o evento previsto para daqui a uns meses foi adiado para o próximo ano.

“De acordo com a comunicação do Conselho de Ministros, concordámos adiar a edição de 2020 do Lisb-On #JardimSonoro para os dias 3, 4 e 5 de Setembro de 2021”, refere a organização em comunicado. “Sabemos que mais do que nunca precisamos de nos expressar, de dançar, de rir, de abraçar, e de sentir aquele todo que ultrapassa a soma das nossas individualidades. Mas tomamos esta decisão em boa consciência e para o bem de todos”.

A organização do evento sublinha, contudo, que fará “todos os esforços para que o cartaz deste ano se repita em 2021”. O lendário baterista nigeriano Tony Allen, que morreu no final de Abril, integrava o cartaz deste ano, e deverá ser a única excepção.

Todos os passes adquiridos para a edição de 2020 serão válidos para os dias 3, 4 e 5 de Setembro do próximo ano, sem que seja necessária qualquer troca.

Na nota, os organizadores do festival apelam ainda a que todos os que já compraram ingressos, “podendo, mantenham o seu bilhete”. Quem decidir manter o passe para o próximo ano poderá requerer ao Lisb-On um código promocional para a compra de outro passe de três dias, válido para a mesma edição pelo valor de 45€. Estes pedidos deverão ser enviados para info@lisb-on.pt.

Para os restantes, será assegurado o reembolso do valor dos bilhetes, devendo os pedidos ser feitos até 31 de Maio para o mesmo email. A devolução será, depois, efectuada até ao final de Setembro.

