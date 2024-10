Pelo segundo ano consecutivo, o Festival Lisboa Barroca vai dar música à Graça. O alinhamento desta edição, divide-se em quatro momentos e ocupa outros tantos espaços do bairro, entre a noite de sábado, 26 de Outubro, e o dia de domingo, 27.

O concerto de abertura, intitulado Between Light and Shadow, realiza-se no Camones, a partir das 21.00 de sábado, 26. Interpretado pela soprano anglo-australiana Lauren Lodge-Campbell e o mexicano Sergio Bucheli, na teorba, o ecléctico programa junta peças barrocas de Purcell, Dowland, Monteverdi, Cavalli e D’India, com canções de Rufus Wainwright, Cole Porter, Robert Johnson, Laura Mvula e Arthur Hamilton.

Já no domingo, 27, o primeiro concerto é logo ao meio-dia, na Galeria Arte Graça. Neste solo, a soprano, harpista e cravista Maria Bayley vai interpretar “canções de amor da península ibérica” dos séculos XVII e XVIII. Segue-se um almoço no Penalva da Graça, com a equipa do festival e “uma surpresa musical”, promete a organização. Quem quiser participar, terá de reservar o lugar online, até 21 de Outubro.

O último concerto desta edição está marcado para as 17.00 de domingo, 27, na Igreja da Graça. O programa, interpretado por Tiago Mota (baixo), Sergio Bucheli (teorba) e Maria Bayley (soprano, cravo), intitula-se Paradisi: Visões do Paraíso no séc. XVII. Vão escutar-se obras de Heinrich Schütz, Mikolaj Zielenski, Giovanni Francesco Anerio, Franz Tunder, Johann Schop, Nicolaus Bruhns e Jean Gilles.

Os bilhetes para os concertos custam 7€ ou 10€ e encontram-se à venda online. As inscrições para o almoço de domingo, 27, podem ser feitas no mesmo site.

Graça (vários locais). 26-27 Out (Sáb-Dom). 7€-10€

