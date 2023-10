Festival Literário de Óbidos abraça o “Risco” em mais de 200 iniciativas

A vila de Óbidos vai voltar a ser motivo de romaria para todos os amantes da literatura. Entre 12 e 22 de Outubro, haverá 27 espaços com programação para todas as idades.

O Festival Literário de Óbidos arranca já esta quinta-feira, 12, com uma programação que inclui 108 conversas e tertúlias, 40 apresentações e lançamentos de livros, 40 espectáculos e concertos, 21 exposições, 14 mesas de autores e 18 sessões de leitura e poesia, entre muitas outras iniciativas sob a égide do “Risco”, tema ainda escolhido pelo fundador José Pinho, que morreu este ano, vítima de doença oncológica. “Arriscar foi uma segunda natureza para o director e curador José Pinho. É como herdeiros dessa ousadia que continuaremos o caminho do FOLIO e o caminho da promoção da literatura e da sua capacidade de nos fazer sonhar”, lê-se em comunicado sobre esta edição.

“José Pinho, uma figura emblemática na nossa comunidade e no mundo da cultura, partiu recentemente, deixando um vazio que jamais será preenchido. No entanto, queremos lembrar não apenas a tristeza de sua partida, mas a riqueza do seu legado. A oitava edição do FOLIO é uma celebração de tudo o que José Pinho representava: criatividade, inovação e uma paixão ardente pela cultura e pelas artes”, de acordo com o presidente da Câmara Municipal de Óbidos, Filipe Daniel, citado na mesma nota.

A programação, que vai espalhar-se por 27 locais na vila de Óbidos, divide-se entre FOLIO Mais (com curadoria de Raquel Santos e Joana Pinho, da Livraria Ler Devagar), FOLIO Autores (com curadoria de Pedro Sousa), FOLIO Educa (com curadoria de Paulo Santos), FOLIO Ilustra (com curadoria de Mafalda Milhões) e FOLIO BD (com curadoria de Pedro Moura). A abertura do festival está marcada para às 16.30 de 12 de Outubro, na Tenda Vila Literária, à qual se seguem várias iniciativas na Casa Abysmo, incluindo a inauguração, às 17.15, da casa própria e permanente do projecto, no Espaço Ó.

Entre todas as iniciativas previstas, numa agenda que se prolonga até 22 de Outubro, destacam-se, por exemplo, algumas das conversas a decorrer no âmbito do FOLIO Mais, como as marcadas para dia 13, sobre “O papel dos Festivais Literários na promoção da literacia do território”, às 16.00, na Livraria de Santiago; “Inclusão e acessibilidade no mundo editorial: o que falta para lá chegar?”, às 16.30, na Tenda Vila Literária; e “E agora, José? – a ideia da Vila Literária”, às 20.00, no The Literary Man Óbidos Hotel. No dia seguinte, 14 de Outubro, está prevista uma conversa na Casa Abysmo que também promete. “O risco da arte na era do algoritmo: vamos ficar obsoletos?” convida-nos a discutir o impacto da inteligência artificial, real ou possível, nas diversas artes e outras áreas.

Já nas mesas de autores, 14 ao todo, estarão nomes como João Tordo (Uma Valsa com a Morte), Carla Madeira (Tudo é Rio), Hervé Le Tellier (A Anomalia), Terry Eagleton (Tragédia), Antonio Scurati (Mussolini – Os Últimos Dias da Europa), Vigdis Hjorth (Herança), An Yu (Porco Assado), Bruno Vieira Amaral (O Segundo Coração), Cândida Pinto (Ucrânia Insubmissa), Leonardo Padura (Pessoas Decentes), Elena Medel (As Maravilhas) e Michel Eltchaninoff (Lenine Foi à Lua), entre muitos outros.

Se o que quer é ouvir música, haverá concertos de nomes como Amélia Muge, Anaquim, Ana Lua Caiano, Júlio Resende, Bandua, Siricaia ou Surma. Mas, para não perder pitada, o melhor é imprimir o mapa e descarregar o PDF do programa ou actualizar-se online, no site do festival. Todas as actividades são de entrada livre, apesar de haver lotação de lugares em alguns casos.

Óbidos (vários locais). 12-22 Out. Entrada livre

