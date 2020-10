Festival Live in a Box chega a Lisboa no próximo ano

Edição física do festival da Fado In a Box realiza-se em Lisboa e em Bragança em 2021. Sara Tavares e Fogo Fogo são alguns dos nomes confirmados.

Depois do primeiro teste online, em Maio, o festival Live in a Box está de regresso, no próximo ano, para a primeira edição física em Lisboa e em Bragança, entre 19 e 21 de Março, revelou esta terça-feira a Fado In a Box, organizadora do evento.

O cartaz terá nomes do universo musical lusófono e ibérico como Sara Tavares (19 Mar, Lisboa; 21 Mar, Bragança), Fogo Fogo (20 Mar, Lisboa; 21 Mar, Bragança), Sopa de Pedra (20 Mar, Lisboa; 21 Mar, Bragança), Carles Dénia (19 Mar, Lisboa; 20 Mar, Bragança), Paulo Bragança (19 Mar, Bragança; 21 Mar, Lisboa) e Moreno Veloso (19 Mar, Bragança; 20 Mar, Lisboa). O Teatro Municipal São Luiz e o Teatro Municipal de Bragança receberão duas sessões diárias de concertos.

Os bilhetes, já à venda, estão divididos em três categorias: um bilhete individual para um concerto (15€ em Bragança e 20€ em Lisboa), um bilhete diário (25€ e 35€, respectivamente) e o passe para todos os dias (35 e 65€).

Para 2022, a organização quer levar o festival a Espanha, numa missão de dar continuidade de fazer a música chegar a todas as pessoas e de contribuir para a profissionalização da classe artística.

