Festival MOGA volta a trazer música electrónica e bem-estar à Caparica

O MOGA nasceu na cidade de Essaouira, antigamente Mogador, na costa sudoeste de Marrocos, onde continua a realizar-se. Mas estreou-se em Portugal no ano passado. Agora, regressa para uma segunda edição. Entre 1 e 5 de Junho, o festival boutique de música electrónica convida a aproveitar o sol da Caparica com aulas de yoga, brunches e festas na praia e no mar. Entre os artistas já confirmados para tratar da música, encontram-se nomes como Amine K, Audiofly, Carlita, Dam Swindle, Dan Shake, Daox, Folamour, Kalabrese, Laurence Guy, Lola Villa, Madd Rod, Mafalda, Magupi, Parallels, Shugi e Yokoo.

“Os blind passes esgotaram, mas os primeiros passes com um preço de 140€ estão agora disponíveis por um tempo limitado”, anuncia a organização em comunicado. Além de festas na praia, de sexta-feira a domingo, a programação irá acontecer em diferentes locais na Costa da Caparica, nomeadamente no Reîa Beach Club, na Praia da Cabana do Pescador; no restaurante Praia Irmão, na Praia do Castelo; no Dr Bernard, na Praia do CDS; no Palms Dr Bernard, na Rua Muralha da Praia; e no cruzeiro MOGA, com embarcação na Gare Marítima da Rocha do Conde de Óbidos, em Lisboa.

Além da música, haverá brunches e eventos relacionados com dança, arte e bem-estar, como aulas de yoga e palestras. Em 2021, por exemplo, também se realizaram actividades de surf e ciclismo.

Vários locais na Costa da Caparica. 1-5 de Junho. Desde 140€.

