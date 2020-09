Festival Nosso Utsava promete uma viagem grátis entre Portugal e a Índia

O Festival Nosso Utsava, que celebra o enraizamento da cultura Indiana em Portugal, realiza-se já este fim-de-semana, 26 e 27 de Setembro, no Espaço Cultural das Mercês e na Sala Fernando Farinha. O programa de entrada livre, promovido pela Associação Isha Artes, inclui conversas, workshops, exposições, música e comida tradicionais.

“O festival de dois dias pretende criar uma plataforma para explorar as possibilidades de encontros amigáveis das mais diversas e distintas identidades, de Portugal e da Índia, que compartilham uma relação de mais de 500 anos, não só através da rota da Seda e Especiarias, mas também com as trocas e diálogos culturais”, esclarece a Associação Isha Artes, que organiza a iniciativa no âmbito do Lisboa na Rua, com o apoio da Junta de Freguesia da Misericórdia.

No sábado, 26 de Setembro, o dia arranca às 10.00, com um workshop de mandalas na Sala Fernando Farinha, onde vão decorrer também, com pausas para desinfecção do espaço, três workshops de dança indiana: Kathak (15.00-16.00), Bollywood (16.30-17.30) e Bharatnatyam (18.00-19.00). No mesmo dia, mas entre as 17.00 e as 18.00 no Espaço Cultural das Mercês, irá realizar-se ainda uma tertúlia sobre Ayurveda e os benefícios de várias especiarias indianas.

No domingo, 27 de Setembro, o dia começa pelas 14.00, na Sala Fernando Farinha, com workshops de caligrafia Hindi (14.00-15.00), como usar Sari (15.30-16.50) e pinturas Henna (17.00-18.00).

Destacam-se ainda duas exposições, uma de especiarias e outra de fotografia, que vão estar patentes no Espaço Cultural das Mercês durante todo o festival e que podem ser vistas entre as 10.00 e as 20.00.

A entrada é livre, com lotação limitada e sujeita ao levantamento de bilhetes. Para participar nos workshops, deverá inscrever-se através de e-mail (info@ishartes.pt).

Espaço Cultural das Mercês (Rua Cecílio de Sousa 94) e Sala Fernando Farinha (Rua dos Cordeiros 50). Sáb-Dom vários horários. Entrada livre, mediante levantamento de bilhetes ou inscrição.

