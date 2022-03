Festival Panda faz 15 anos e marcou duas festas para o Verão

É uma das figuras mais populares da televisão e da música e até tem um evento de sucesso com o seu nome. A próxima edição do Festival do Panda, prevista para os meses de Junho e Julho, irá reunir na Maia, no Porto, e em Oeiras, na Área Metropolitana de Lisboa, os personagens mais acarinhados pelas crianças portuguesas em dois espectáculos inteiramente dedicados à amizade. Os bilhetes já estão à venda, com desconto até 31 de Maio.

Os primeiros espetáculos confirmados vão realizar-se no Estádio Municipal Dr. José Vieira de Carvalho, na Maia, nos dias 25 e 26 de Junho; e no Parque dos Poetas, em Oeiras, de 1 a 3 de Julho, com duas sessões diárias, às 09.00 e às 15.30, à excepção do dia 1, que contempla apenas a sessão da tarde.

À semelhança das edições anteriores, a Banda do Panda deverá ser a estrela principal do cartaz. Além da música, poderá ainda contar com diversas animações e actividades disponíveis nos recintos, para usufruir entre as 09.00 e as 13.30 e as 15.30 e as 20.00. O bilhete individual fica a 18€, com os pacotes familiares de três e quatro bilhetes a custar 49€ e 59€, respectivamente.

Estádio Municipal Dr. José Vieira de Carvalho, Maia. 25 e 26 de Junho, 09.00-13.30 e 15.30-20.00; Parque dos Poetas, Oeiras. 1 Julho, 15.30-20.00 e 2-3 Julho, 09.00-13.30 e 15.30-20.00. Desde 18€

