Festival Regador: durante quatro dias, a horta vai ser palco de festa

Com uma programação que inclui um arraial, concertos, oficinas, mercado, debates e refeições comunitárias, entre 12 e 15 de Junho, a Horta do Alto da Eira abre as portas ao Festival Regador.

No cartaz da terceira edição deste evento – organizado pela Associação Regador –, a música volta a ocupar um lugar central. A 12 de Junho, a festa de abertura conta com a Rádio Olisipo, com os DJ sets de Paolo Makossa e Mo Francesco. Segue-se a 13 de Junho a selecção de “A Minha Vida Dava Uma Banda Sonora”. No sábado, 14, há DJ Rykardo, e o encerramento faz-se no domingo, dia 15, com a actuação dos Sambacalao. Estreia-se ainda a rubrica “Prata da Casa”, com músicos e DJs da comunidade Regador, bem como convidados da Associação Desportiva e Recreativa O Relâmpago, parceira deste ano.

O programa inclui também um conjunto de oficinas práticas, da ilustração com Laura Coutinho à construção de fornos solares, passando por hortas urbanas e microvegetais com a Ecocenter e a HortasLX. A alimentação saudável volta a ser tema, com um workshop familiar dinamizado por Liliana Escalhão e Romina Bertolini (TATI).

No mercado, produtores locais e projectos agroecológicos trazem alimentos orgânicos e artesanais, sementes, utensílios e produtos têxteis. A Comunidade do Alimento de Arruda e Arredores apresenta uma exposição sobre leguminosas e o ciclo da lã, e a Cooperativa Bandim marca presença com comida tradicional de várias geografias.

As conversas mantêm o foco na acção colectiva e no futuro das cidades. Haverá encontros com produtores e parceiros da Regador sobre modelos de produção e acesso a alimentação justa. Um dos momentos centrais será o debate sobre alimentação inclusiva e sustentável, com representantes de escolas, famílias, nutricionistas e distribuidores.

Haverá também um encontro com representantes da Assembleia Municipal de Lisboa, que foram convidados a apresentar e discutir as suas propostas para a sustentabilidade urbana.

Para fechar o festival, a Zona Franca organiza um almoço aberto à comunidade, preparado com ingredientes locais e espírito de partilha. Durante os quatro dias, a Horta mantém-se aberta, com visitas informais e bancas de comida da Associação O Relâmpago e do TATI.

Horta Alto da Eira, Rua Frei Manuel do Cenáculo (Penha de França). 12-15 Jun (Qua-Dom) Vários horários. Entrada livre

