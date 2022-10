Festival Solos Ibéricos traz à capital “o melhor da criatividade luso-espanhola”

Dar palco a criações portuguesas e espanholas. É esta a ambição do Festival Solos Ibéricos. A iniciativa arranca já este sábado, 22 de Outubro, com Stand Down, um solo de Ángel Fragua. Criado a partir de contos do valenciano Félix Albo, Stand Down retrata as lembranças de infância através dos seus olhos de adulto.

“Depois da edição do ano passado ter tido um balanço tão positivo, consideramos que o caminho a percorrer passa por dar continuidade a este festival, onde a criatividade e talento de artistas luso-espanhóis promovem uma troca de culturas, partilhadas entre público e artistas, através de experiências variadas”, segundo Rita Costa, directora do Teatro Ibérico e do Festival Solos Ibéricos.

Ao todo, vão ser cinco fins-de-semana de espectáculos. Depois do primeiro, no dia 22, segue-se, a 29 e 30 de Outubro, a comédia “televisiva” Mecha Show You. Criada pela artista hispano-argentina Jimena Cavalletti, aborda temas como o êxito, o fracasso e o peso que a aprovação exterior tem na vida humana.

Nos dias 5 e 6 de Novembro, chega-nos do Funchal Os qu’emigraRAM, uma criação de Ricardo Brito, pensada em torno dos conceitos de emigração, diáspora e identidade madeirenses. Ainda à volta da temática das migrações, poderá ver também a mais recente produção algarvia da Mákina de Cena, que traz a Lisboa Samotracias. Em cena nos dias 12 e 13, a criação de Carolina Santos parte de um texto de Nicole Caligaris, na qual três actrizes incorporam um coro de mulheres com um mesmo objectivo: fugir.

A edição deste ano termina no fim-de-semana de 19 e 20 de Novembro, com Trilla, um espectáculo da companhia espanhola La Phármaco, que retrata o encontro entre a coreógrafa e bailarina Luz Arcas e a compositora e performer Le Parody.

Os espectáculos acontecem aos sábados, às 21.00, e aos domingos, às 17.00. Os bilhetes (10€/avulso) e o passe geral (35€) já estão disponíveis na Ticketline e nos locais habituais. É possível fazer reservas através de e-mail (bilheteira@teatroiberico.org) ou telefone (927 510 092).

Teatro Ibérico. 20 Out-20 Nov, Sáb 21.00, Dom 17.00. 10€-35€

