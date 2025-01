Fevereiro vai trazer um dia dedicado ao Stitch em Almada

Numa altura em que estamos na contagem decrescente para a estreia da adaptação fotorealista de Lilo & Stitch, que chega aos cinemas no final de Maio, os fãs vão ter oportunidade de entrar no universo do pequeno alienígena azul mesmo aqui ao lado, em Almada. E com muitas coisas para fazer e para experimentar.

O encontro está agendado para 22 de Fevereiro, um sábado, no Spacegarden. Os bilhetes já estão à venda e quem quiser garantir lugar vai ser teletransportado para o Havai de Stitch. O dia está previsto dividir-se em duas partes:a sessão da manhã começa às 10.00 e termina às 14.00, já a outra parte retoma as actividades às 15.00 e encerra às 19.00.

O que se pode esperar? A organização preparou um leque de iniciativas. Falamos de surf mecânico, em que as crianças podem entrar nas ondas de Honolulu; de uma oficina de experiências científicas e slime brilhante; de workshops (culinária, decoração de t-shirts, criação de orelhas Stitch, atelier de pulseiras e saias havaianas); de Hula Dance; e de pinturas faciais.

Os bilhetes variam entre os 15€ e os 25€, sendo que o mais barato se aplica a maiores de idade e o mais elevado a crianças com idades compreendidas entre os 3 e os 17 anos. O recinto terá ainda barraquinhas com street food à venda.

Rua Quinta do Secretário, 25 (Almada). Sáb 22 Fev 10.00-19.00. 15€-25€

