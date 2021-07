Filho Único volta a animar as nossas Noites de Verão entre Julho e Agosto

A associação Filho Único prepara-se para voltar a dar música à cidade. Co-produzidas em parceria com a EGEAC, as Galerias Municipais de Lisboa e o Museu Nacional de Arte Contemporânea, as populares Noites de Verão arrancam já esta sexta-feira, dia 9, no jardim da Galeria Quadrum.

Em Julho, a programação inclui concertos de Milteto (9), Grupo de Música Contemporânea de Lisboa e Noiva (16), Danifox, Nídia, Rabu Mazda, Tristany (23) e Toda Matéria (30), no jardim da Galeria Quadrum. Sempre às 19.00.

No sábado, 31 de Julho, pelas 16.00, há um concerto-bónus no jardim do Museu de Lisboa – Palácio Pimenta. O programa, intitulado Jovem Guarda Ambiental, reúne Bezbog, Carincur, Maria Callapez, Poly Garbo, UNITEDSTATESOF, Van Ayres e oseias.

Já nos finais de tarde de Agosto, o palco muda-se para o Jardim das Esculturas do Museu Nacional de Arte Contemporânea (MNAC). Os nomes confirmados são Vum Vum (6), Polido (13), Perila (20) e Marte i Núpiter (27).

A entrada é livre, mas será necessário ingresso, de forma a cumprir a lotação definida. Os bilhetes podem ser levantados apenas no próprio dia, no local do espectáculo, duas horas antes do início.

