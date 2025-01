Filipa leva o tarot (e outros esoterismos) para a mesa do chá

Filipa da Silva chamou-lhe Jornada Mística com Chá e Tarot. A ideia desta taróloga concretizou-se em Lisboa, mais especificamente ali para os lados de Picoas, e consiste num encontro à volta da mesa e com dois ingredientes indispensáveis: um baralho de cartas de tarot e um bule de chá.

São cerca de duas horas, numa sessão que pode ser individual e para grupos até quatro pessoas, transportadas "para um universo onde o conhecimento energético das ervas, plantas, cristais e elementos naturais se entrelaça com a sabedoria das cartas de tarot", pode ler-se no descritivo do evento.

"Foi uma ideia que surgiu ainda durante a pandemia, também como forma de complementar as leituras, partilhando conhecimento que fui agregando ao longo do tempo. Normalmente, as pessoas ouviram falar em cristais, mas não sabem bem o que é. Já ouviram falar de mezinhas com plantas, mas não sabem como se faz. E eu tento explicar como é que isso pode ser usado no dia-a-dia. É tudo muito à volta da natureza", resume Filipa, à conversa com a Time Out.

Inês Ventura Filipa da Silva

A partilha de experiências e expectativas pessoais é o ponto de partida do encontro, que culmina numa leitura de cartas de tarot pela anfitriã, que há mais de dez anos se dedica a aprofundar este e outros conhecimentos no domínio do esotérico. Mas o propósito das sessões não fica por aqui. Filipa aproveita ainda o tempo para ensinar sobre tarot – quais as cartas mais importantes e como é que as pessoas podem fazer as suas leituras.

Formada em psicologia, Filipa alia a formação clínica à vocação mística. Em 2025, além de mercados, festivais, bares e restaurantes, a taróloga quer começar a levar as leituras até empresas.

Quanto às sessões acompanhadas de chá, Filipa garante que fazê-las em grupo é meio caminho andado para quebrar o gelo mais depressa. "As pessoas começam a partilhar experiências e acaba por ser muito mais descontraído. No momento da leitura, se alguém quiser mais privacidade, ficamos sozinhos."

As marcações podem ser feitas através do Instagram da taróloga. O preço de uma sessão (por pessoa) é de 38€.

