Filipe Melo volta ao cinema com Sleepwalk

Dez anos depois de escrever e realizar Um Mundo Catita, o músico e autor de BD regressa à realização com uma curta-metragem.

Está em fase de pós-produção e ainda falta a data certa para ser lançada. Chega este ano (com isso pode contar) e marca o regresso à realização do músico e autor de Banda Desenhada Filipe Melo, que lançou recentemente o livro Comer Beber, com Juan Cavia.

É o fim de um hiato de dez anos, depois da série Um Mundo Catita, sendo que Melo se estreou nestas lidas em 2003, com outra curta-metragem, entretanto objecto de culto, I’ll See you in my dreams, vencedora do Fantasporto, do Méliès d´Or e outros 12 prémios internacionais.

Quanto a Sleepwalk, trata-se uma co-produção Portugal/EUA, que adapta ao grande ecrã o conto de BD com o mesmo nome, da autoria da dupla Melo/Cavia, e que foi publicado pela primeira vez na revista Granta Portugal. Esta é a história de um homem que percorre o interior dos EUA em busca de uma...tarte de maçã e a saga deu ainda origem ao referido Comer Beber.

A fita foi rodada em Los Angeles, em Novembro de 2017, e tem produção de Sandra Faria (Força de Produção, Portugal), e Carlos Berrizbeitia (Libre, EUA), contando também com apoio da Fundação Calouste Gulbenkian.Filipe Melo é responsável ainda pelo argumento e banda sonora original, que inclui Norberto Lobo na guitarra. Juan Cavia e Walter Cornás assinam a direcção de arte.

