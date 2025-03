Filme-concerto de Expresso Transatlântico vai para as salas de cinema

Realizado por um dos músicos do trio, a produção partilha nome com o aclamado disco de estreia, ‘Ressaca Bailada’, lançado em 2023.

Depois da estreia em festivais de cinema, o filme-concerto do trio português Expresso Transatlântico, Ressaca Bailada, está a chegar às salas de cinema NOS.

A antestreia está marcada para 19 de Março em várias cidades, incluindo Lisboa, Porto, Coimbra e Faro. No dia seguinte, entra em exibição regular nos cinemas NOS Alvaláxia (Lisboa), Alameda (Porto) e Alma (Coimbra).

Realizado por Sebastião Varela, esta produção, filmada entre o 8 Marvila e o Guincho, mistura elementos de ficção com a actuação ao vivo. Além da participação da banda – composta por Sebastião Varela, Gaspar Varela e Rafael Matos – conta com convidados como Conan Osíris, João Cachola, Vicente Wallenstein, Rita Blanco e Laura Dutra.

O filme partilha nome com o aclamado disco de estreia do trio, lançado em 2023, no qual os jovens artistas apontam novos e rochosos caminhos para o fado e outras músicas do mundo.

Ressaca Bailada já foi exibida nos festivais Doclisboa e Porto Post Doc.

