Esta produção é baseada no espectáculo com que assinalou os 20 anos de carreira, em Dezembro de 2022, no Coliseu dos Recreios.

Tiago Bettencourt publicou esta quarta-feira, 23 de Abril, no YouTube o filme integral do concerto com que assinalou os 20 anos de carreira, em Dezembro de 2022, no Coliseu dos Recreios, em Lisboa. Pode ser visto gratuitamente no canal oficial do artista.

Este espectáculo já tinha sido transformado num álbum duplo ao vivo, intitulado XX – Ao Vivo no Coliseu dos Recreios, e foi agora disponibilizado em formato audiovisual, numa produção que contou com a realização de Arlindo Camacho.

Gravado a 22 de Dezembro de 2022, o espectáculo juntou em palco a banda de Tiago Bettencourt, a Orquestra Clássica do Centro, Cláudia Pascoal e Mariana Norton, num alinhamento extenso de 26 canções, atravessando diferentes fases do percurso do músico.

Entre os temas interpretados estiveram “Fome (nesse sempre)”, “O jardim”, “Partimos a pedra”, “Se me deixasses ser”, “Largar o que há em vão”, “Aquilo que eu não fiz” e “Maria” e a inevitável “Carta”, faixa de 2003 e o primeiro grande sucesso da banda portuguesa Toranja.

A publicação do filme surge numa altura em que o cantor ainda se encontra na estrada com a digressão Fio da Navalha. A tour prolonga-se até Dezembro e inclui paragens em dezenas de salas e festivais por todo o país. Os próximos concertos estão marcados para os dias 24 e 30 de Abril (nos Olivais e em Bragança, respectivamente), seguindo-se datas em Maio em Torres Novas, Viana do Castelo e nos Açores. A recta final da digressão inclui concertos em Coimbra, Lisboa (Sagres Campo Pequeno, dia 18 de Dezembro) e Porto (Super Bock Arena, dia 20 de Dezembro).

