Filmin percorre o país com 50 curtas de realizadores nacionais

Na semana em que se celebra o 10 de Junho, dia de Portugal, a Filmin, em parceria com a Agência da Curta Metragem, assinala a data com a adição de 50 curtas-metragens de produção ou co-produção nacional ao seu catálogo.

De forma eclética e variada, “percorrendo vários géneros e abordagens”, ficarão disponíveis na plataforma de streaming obras de autores como Miguel Gomes, Manoel de Oliveira, João Salaviza, Regina Pessoa, Rodrigo Areias, Ivo M. Ferreira, Salomé Lama ou Cláudia Varejão.

A primeira curta de Miguel Gomes, Entretanto, estreada em 1999, no Curtas de Vila do Conde; Na Escama do Dragão (2013), de Ivo M. Ferreira, sobre uma viagem de um casal ao Sul da China; ou O Guardador (2015), de Rodrigo Areias, sobre Constantino, um guardador de rebanhos de dia e vigilante de um museu à noite, são alguns dos títulos adicionados.

A selecção, que conta com algumas obras de realizadores com projecção internacional, ficará disponível na plataforma a 11 de Junho, numa “oportunidade única para conhecer o panorama do cinema português nos últimos anos de norte a sul do país”.

