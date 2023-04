FIMFA Lx volta à cidade com mais de 20 espectáculos e uma festa de anos

No ano em que comemora 30 anos, A Tarumba – Teatro de Marionetas preparou um festival com propostas artísticas para todas as gerações.

Show Must Go... Over The Rainbow!, de Luís Hipólito e Mónica Garcez, em estreia absoluta no Teatro do Bairro

O Festival Internacional de Marionetas e Formas Animadas está de volta a Lisboa para a sua 23.ª edição, que se realiza em oito espaços da capital entre 18 de Maio e 4 de Junho. Com direcção artística de Luís Vieira e Rute Ribeiro, a programação, que também celebra os 30 anos de A Tarumba – Teatro de Marionetas, inclui 20 espectáculos e muitas outras propostas artísticas para todas as idades. "O objectivo é gerar uma reflexão sobre a actualidade, apresentando o que de mais importante tem sido criado no universo das marionetas e formas animadas”, lê-se em comunicado.

Durante 18 dias, poderá rumar ao São Luiz Teatro Municipal, ao LU.CA – Teatro Luís de Camões, ao Museu de Lisboa – Palácio Pimenta, ao Teatro do Bairro, ao Teatro Taborda, ao Museu Nacional do Teatro e da Dança, ao Centro Cultural da Malaposta e à Cinemateca Portuguesa. Estes oito locais vão ser palco de cerca de 20 espectáculos, a maioria em estreia nacional, de reputadas companhias e criadores, mas também de artistas emergentes, provenientes da Alemanha, Bélgica, Dinamarca, Finlândia, França, Holanda, Israel, Líbano e Portugal. Em paralelo, conte ainda com sessões de cinema na Cinemateca Júnior e na Cinemateca Portuguesa, e um workshop de “Teatro e microcinema”, coordenado por Gavin Glover, do Reino Unido, no Teatro Taborda.

O festival arranca com uma festa no São Luiz Teatro Municipal, onde os DJs kitcho-sexy da Scopitone & Cie propõem um baile com música proveniente de discos de vinil de 45 e 33 rotações. A partir das 21.30, a ideia é dançar ao som de “clássicos” dos anos 50 até aos nossos dias. No dia seguinte, 19 de Maio, poderá conhecer ou rever o projecto de pequenas formas Le Cinérotic (Sex 17.00-20.00), que o desafia a sentar-se numa bicicleta e começar a pedalar para descobrir os filmes vintage de cinema erótico seleccionados por Roger Toulemonde. Numa outra sala, mas no mesmo local, pelas 19.30, sobem ao palco Blanche Neige, da companhia Scopitone, que apresenta uma versão da Branca de Neve com muito rock’n’roll; e Boxed, o novo espectáculo a solo do reputado marionetista Ariel Doron, que nos promete contar uma história surpreendente apenas com uma caixa de sapatos.

Entre todos os espectáculos previstos, já disponíveis para consulta no site de A Tarumba, destacam-se ainda o apocalíptico Dimanche, da companhia belga Cie Focus & Cie Chaliwaté, que nos fala de seres humanos surpreendidos pelas forças incontroláveis da natureza, com recurso a objectos, marionetas hiper-realistas, actores, vídeo e muito humor (26-28 Mai, Sex-Sáb 20.00, Dom 17.30); e Du Bout des Doigts, da também belga madebyhands, onde os dedos ganham vida e se tornam bailarinos, para nos levarem pelas coreografias que marcaram a história da dança (2-3 Jun, Sex 20.00, Sáb 17.30).

De Portugal, conte com Kitsune, do Teatro de Marionetas do Porto, que nos fará reflectir sobre a morte, a vida e a solidão, no Centro Cultural da Malaposta (20-21 Mai, Sáb 20.30, Dom 16.30); a estreia absoluta no Teatro do Bairro de Show Must Go... Over The Rainbow!, de Luís Hipólito e Mónica Garcez, que nos desafia a pensar sobre conhecimento, visibilidade e outros dilemas da humanidade (24-25 Mai, Qua-Qui 21.30); Arquivo Zombie – o arquivo morto do Teatro de Ferro, uma instalação-performance para ver no Museu Nacional do Teatro e da Dança (27-28 Mai, Sáb-Dom 11.30/ 16.00); Ai de mim, ai do eu!, o novo espectáculo de marionetas intimista da Trupe Fandanga, para ver no Museu de Lisboa – Palácio Pimenta (3-4 Jun, Sáb-Dom 14.30/ 16.30); e O Papel do Dinheiro, da mala voadora, que participa no festival pela primeira vez e nos conta uma pequena história em pequenos pedaços de papel, no Teatro Taborda (3-4 Jun, Sáb-Dom 16.00).

Já para os mais novos, o FIMFA destaca Llum, um espectáculo para uma bailarina e um manipulador de luz, onde a luz ganha vida e se transforma numa marioneta, no LU.CA (20-21 Mai, Sáb-Dom 11.30/ 16.30); e A Sombra das Coisas, do TANGRAM Kollektive, que promete surpreender com sombras que ganham vida e vontade própria (27-28 Mai, 11.30/ 16.30). Do Líbano chega-nos ainda Géologie d’une Fable, um espectáculo para todas as idades, desenvolvido por escultores-pintores-marionetistas, que trabalham a partir da manipulação do barro (24-26 Mai, Qua-Qui 19.30, Sex 19.00).

O preço dos bilhetes, já à venda, varia de acordo com o espectáculo. Há ainda alguns espectáculos de entrada livre, sujeita à lotação da sala.

De Lisboa para…

Este ano, pela primeira vez, o festival viaja também para fora de Lisboa. No âmbito da Odisseia Nacional do Teatro Nacional D. Maria II, o FIMFA apresenta OiNK, no Novo Ciclo Acert, em Tondela. OiNK é uma porquinha gigante, de 9 metros de comprimento, que cheira, ronca, observa e deixa-se admirar. Uma criação dos conceituados Whalley Range All Stars, que fez a sua estreia nacional na edição 5.ª do FIMFA e que agora poderá ser vista pelo público de Tondela, que é convidado a conhecer esta porca gigante e a assistir a um pequeno espectáculo mágico dentro da sua barriga: o Big Magic Hap-PIG-ness Show.

Lisboa (vários locais). 18 Mai-4 Jun

