Flow Records celebra 25 anos com festa no Beato

A celebrar um quarto de século, a editora de música electrónica Flow Records está a organizar uma festa para marcar esta data. Na Calçada do Grilo, no Beato, a 3 de Maio, vai poder ouvir DJs a passar desde ritmos tribais a house, techno ou trance.

O alinhamento conta com nomes como Ohxalá ao vivo, Hannes Bieger (também em formato live), James Monro, Ze Salvador e, claro, a equipa da casa: Pena, Kokeshi e Berberan.

Estes nomes prometem fazer uma viagem sonora pelos 25 anos da editora, com paragens nos ritmos orgânicos, tribais, tech house, house, techno e trance.

Mas nem só de música se faz esta festa. Vão acontecer exposições de arte espalhadas pelo espaço, um palco especial criado por Lugu Test Area e projecções visuais e luzes assinadas por Johny Lightz – artista já habitual nas noites mais intensas da Flow – de forma a capturar a atmosfera que a editora tem vindo a cultivar desde 1999.

A entrada é 100% cashless e inclui uma bebida (cerveja ou soft drink) até às 17.00. E há after party garantido – com local e detalhes a revelar em breve. Os bilhetes estão à venda na plataforma Shotgun, mas também podem ser adquiridos via MBWAY (até 1 de Maio às 23.59) com reserva feita por email. Além disso, os aniversariantes não pagam.

Calçada do Grilo (Beato). 3 Mai (Sáb). 15.00. 25€

