Fnac e Kobo oferecem e-books e audiobooks

A Fnac e a Kobo uniram-se a algumas editoras para disponibilizar mais de 260 mil livros e audiobooks gratuitos, num momento em que muitos portugueses têm mais tempo para ler.

Se já varreu os livros por ler da sua biblioteca caseira, atire-se à interminável lista de livros disponibilizados em ambas as plataformas. Há obras de António Lobo Antunes, Eça de Queirós, Antoine de Saint Exupéry, Jane Austen, Oscar Wilde, Lewis Carroll, Hermann Hesse, Bram Stoker ou Leo Tolstoy, entre outros autores.

Os livros estão disponíveis em kobo.pt, onde se pode ligar com os dados de acesso que usa em fnac.pt, e podem ser lidos nos e-readers ou na app gratuita da Kobo, compatível com todos os sistemas operativos. Estão separados por várias categorias e temas, e há mais de 213 mil e-books e audiobooks em língua inglesa e cerca de 3600 em língua portuguesa.



Há cada vez mais leitores de livros digitais em Portugal. Segundo a Kobo, o tempo que os portugueses dedicaram à leitura no último mês de Março aumentou 118% em comparação com o mesmo período no ano passado.

