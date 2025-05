FNAC Live regressa a Belém ao som de Ana Moura e Capitão Fausto

O FNAC Live está de volta aos jardins da Torre de Belém para a sua 13.ª edição, a 7 de Junho. Com entrada gratuita, o evento promete um dia repleto de música e animação, dividido por dois palcos e com um total de oito bandas. No palco principal, os destaques vão para Ana Moura, Lena D’Água, Dino d’Santiago e Capitão Fausto.

Já no palco Novos Talentos FNAC (NTF), a aposta recai sobre a nova geração, com os Samalandra, vencedores do concurso NTF de 2024 e um dos principais representantes da nova geração do jazz português, e os Marquise, que receberam menção honrosa e este ano editaram o seu disco de estreia, Ela Caiu, Miss Universo e Mars County.

O festival abre com a entrega de prémios do Concurso Novos Talentos FNAC 2025, conduzida por Fernando Alvim. A FNAC e a Repsol vão atribuir 60 mil euros em prémios, divididos por seis categorias: cinema, escrita, música, fotografia, ilustração e videojogos.

Para complementar o ambiente festivo, haverá uma oferta gastronómica variada com foodtrucks espalhados pelo recinto e intervenções artísticas do Chapitô. A organização compromete-se ainda com a sustentabilidade, garantindo que os geradores serão alimentados por combustíveis 100% renováveis e que os pontos de carregamento de telemóveis utilizarão energia solar.

Torre de Belém (Lisboa). 7 Jun (Sáb). Entrada gratuita.

