Fnac organiza concertos grátis no Coliseu dos Recreios em Outubro

A pandemia pode ter parado o mundo durante uns meses, mas a cultura recusa-se a continuar parada. Para ajudar à festa, a Fnac leva o Fnac Live Box Edition ao Coliseu dos Recreios, com a presença de nomes como Clã, David Fonseca e Lena d’Água. O espectáculo está marcado para as 21.00 de 1 de Outubro, Dia Mundial da Música. Os bilhetes para o evento podem ser levantados na bilheteira da Fnac do Chiado já a partir deste sábado, 26 de Setembro.

“Apesar das circunstâncias actuais, a Fnac quis manter o habitual festival de Novos Talentos, juntando também alguns nomes bem conhecidos do público”, esclarece Inês Condeço, directora de marketing da Fnac Portugal. “Vamos cumprir todas as regras de segurança e, por isso, os lugares são todos sentados, marcados e devem ser respeitados para manter a distância de segurança obrigatória.”

Além de Clã, David Fonseca e Lena d’Água, o programa conta com concertos dos Novos Talentos da Fnac, Castilho, Grand Sun, Neon Soho e Maudito. A entrada é, como habitualmente, gratuita e os bilhetes deverão ser levantados na bilheteira da FNAC Chiado a partir de sábado, 26 de Setembro. Cada pessoa poderá levantar no máximo quatro bilhetes.

Se é aderente do Cartão Fnac, vai gostar de saber que a marca irá ainda oferecer uma dúzia de camarotes especiais em exclusivo na app Cartão Fnac. Para ser um dos sortudos, só tem de submeter, até 27 de Setembro, uma fotografia que prove que esteve numa das edições anteriores do evento.

A abertura de portas está marcada para as 20.00, para que o público compareça atempadamente no Coliseu, de forma a evitar a concentração excessiva de pessoas no acesso à sala. Se mesmo assim tiver receio ou não tiver oportunidade de ir ao festival, não desanime: poderá ver tudo online e em directo na página de Facebook da Fnac Portugal.

Coliseu dos Recreios. R. Portas de Santo Antão 96. Qui 21.00. Grátis, mediante levantamento de bilhete.

