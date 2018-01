Food: comprar e comer biológico nesta mercearia-cafetaria

Cláudia Faria sempre foi consumidora de produtos biológicos, ainda que não exclusivamente. Quando regressou a Portugal, há três anos, depois de uma larga temporada fora, achou surpreendente que o biológico ainda fosse uma coisa de nicho, muito associada a outras dietas, como a vegan, e começou a magicar um projecto e abriu agora a Food, uma mercearia e cafetaria biológica em Santos.

“Percebi que estes assuntos e produtos estavam a explodir, mas estavam a explodir só num nicho. Nós temos óptima carne portuguesa biológica, muitos queijos portugueses biológicos e cada vez mais produtores”, explica Cláudia, numa das mesas da parte de cafetaria da Food.

Fotografia: Francisco Santos

A mercearia tem uma boa dose de produtos portugueses, ainda que não na totalidade. O maior fornecedor de produtos frescos é a Horta do Adão, uma horta de Loures, mas também tem muitas coisas da Biofrade. Há prateleiras repletas de granolas, como a da portuguesa Eattitude, que servirá aos pequenos-almoços; produtos da Iswari ou da Origens bio; barrinhas energéticas da Roobar ou da Raw Bite; uma garrafeira completamente biológica e portuguesa com Hummus, Vale da Capucha ou Casa de Mouraz, cerveja Vadia orgânica, mel artesanal da Meirinho ou enchidos espanhóis da Ecoriera. “Os enchidos, por exemplo, é uma coisa que as pessoas normalmente não associam ao biológico. Temos presuntos, chouriços, chourições, todos certificados biologicamente. E têm tido uma aceitação muito boa”, diz numa visita guiada pelos armários, caixas e prateleiras da Food.

Fotografia: Francisco Santos

Na cafetaria, com uma equipa de cozinha coordenada por Miguel Simões de Almeida, também quer romper com algumas ideias pré-concebidas: “O normal das cafetarias bio é serem vegetarianas ou macrobióticas. Aqui não. Essa ideia contorna-se trazendo os produtos do nosso dia-a-dia, da nossa dieta mediterrânica, para a oferta destes espaços”, reforça. A carta, ainda nos retoques finais, terá alguns pratos fixos, como o tártaro e carpaccio de novilho biológico, uma sanduíche de camarão, o tártaro de salmão (14€) ou uma salada quente de legumes assados (7€), e uma sopa fresca diferente todos os dias, feita com os legumes da mercearia. Para pequenos-almoços ou lanches, servidos a qualquer hora do dia, haverá também as sempre desejadas panquecas doces ou numa versão “fora da caixa”, feitas com o superalimento spirulina para ficarem verdinhas e servidas com crème fraîche, espinafres salteados e ovo (9€). Também vão ter as sempre instagramáveis taças de açaí (6,5€) ou de iogurte com granola.

Fotografia: Francisco Santos

A ideia de Cláudia é que o espaço seja um sítio onde qualquer um se sente incluído, mesmo os amigos que mais torcem o nariz a este tipo de espaços – e dará, até, para um copo de vinho ao final do dia e uma tábua de queijos. Tudo bio.

Largo do Conde Barão, 15 (Santos). 91 267 8316. Seg-Sáb 10.30-19.30.