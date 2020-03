Food for Heroes: iniciativa de restaurantes leva refeições gratuitas até aos hospitais

Seis restaurantes lisboetas juntaram-se e lançaram a Food for Heroes, uma iniciativa que pretende entregar, de forma voluntária, almoços e jantares a profissionais de saúde.

As marcas Aruki, Chickinho, Grupo Non Basta, Home Sweet Sushi, Sushi@Home e The Burger Guy juntaram-se para lançar a Food for Heroes. “Em tempos difíceis, não há concorrência, há solidariedade e cooperação”, explicam em comunicado à imprensa, e por isso, durante o período de estado de emergência decretado em Portugal, vão distribuir refeições gratuitas a tantos profissionais de saúde quanto conseguirem.

A cada dia será feita uma entrega a um hospital diferente, entrando directamente em contacto com cada um, entre as 18.00 e as 19.00 e entre as 22.00 e as 23.00. “Sabemos que este é um período de grande esforço e dificuldade, e que muitos nem tempo têm para se alimentar e recuperar forças. Assim, decidimos dar o nosso pequeno contributo, preparando e entregando refeições destas seis empresas nos hospitais que o solicitarem”, acrescentam.

Qualquer hospital pode pedir apoio à Food for Heroes a partir de agora: “Os profissionais médicos interessados devem enviar e-mail para foodforheroespt@gmail.com, referindo contacto telefónico e nome da pessoa responsável pela recolha, escolher o horário de entrega, local e número de pessoas. Os pedidos serão atendidos por ordem de chegada”.

Além desta iniciativa, há outros restaurantes e entidades individuais que não esperaram e começaram nos últimos dias a entregar comida aos heróis dos hospitais: o chef Manel Perestrelo entregou croissants do seu Moço dos Croissants nas três unidades de saúde do grupo Lusíadas; e o Boteco da Linha começou também esta quarta-feira a entregar, de forma voluntária, refeições aos profissionais de saúde do hospital de campanha Covid-19 do Hospital de Cascais. Joana Limão, blogger, cozinheira e influencer, também partilhou nas suas redes sociais a entrega de frascos de sopa caseira no Hospital de Santa Maria.

Também A Padaria Portuguesa está a oferecer o menu pequeno-almoço a todos os profissionais de saúde, bastando para isso que apresentem uma identificação profissional em qualquer uma das 61 lojas da marca em todo o país.

A Food for Heroes deixa agora o repto a outros restaurantes, pedindo que se juntem a eles para uma entrega coordenada e organizada.

