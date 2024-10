O lançamento do videojogo Football Manager 25 está marcado para 26 de Novembro, nas versões para XBox, Playstation e… Netflix. Será o mais recente título a ser adicionado ao catálogo da gigante do streaming, num ano em que o Football Manager apresenta uma séria evolução: o futebol feminino. O chamado Women's Football passa assim a integrar a experiência de jogo nas diversas plataformas.

Os jogadores que tenham descarregado o Football Manager 24 Mobile podem esperar uma actualização automática no dia de lançamento e no caso do Women's Football terão acesso a uma base de dados com 25 mil jogadoras, oriundas de várias ligas e equipas.

Desde 2021 que a Netflix integra um catálogo de videojogos que podem ser jogados em dispositivos móveis. Alguns dos títulos têm uma ligação directa ao catálogo de séries da Netflix, como Exploding Kittens, Squid Game ou Gambito de Dama, outros são contratados a outras equipas, digamos assim. É o caso de Braid, Anniversary Edition, lançado este Verão, juntando-se a um catálogo que já conta com mais de uma centena de jogos.

