O Forno d’Oro voltou a ser distinguido pelo 50 Top Pizza. Foi na segunda-feira, 8 de Setembro, em Nápoles, Itália, que aconteceu a cerimónia do guia que elege as melhores pizzarias de Itália, da Europa e do mundo. Depois de ter sido reconhecido como a 10.ª melhor pizzaria da Europa, o restaurante de Tanka Sapkota consagra-se também, e mais uma vez, a nível mundial, mantendo-se como a única pizzaria portuguesa na tabela.

Organizado pelo LSDM (congresso dedicado à promoção da mozzarella di bufala e produtos italianos), o guia foi criado em 2019 e desde então que não há ano em que o Forno d’Oro não esteja representado – tendo, aliás, vindo a trepar o ranking, que começa por revelar as melhores pizzarias por continente até anunciar o seu top mundial. Em 2025, depois de ter sido eleito também a melhor pizzaria de Portugal e de integrar o “Top Ten da Pizza Napolitana fora de Itália”, o restaurante subiu do 73.º lugar ao 61.º lugar na lista dos melhores do mundo (na lista da Europa subiu apenas dois lugares, de 12.º para 10.º).

Entre os critérios avaliados por um júri anónimo, destacam-se a utilização de produtos frescos locais, orgânicos e sazonais. Sobre as pizzas do nepalês que se fez pizzaiolo e se encontra radicado em Portugal desde 1996, lê-se que “oferece pizzas napolitanas de alta qualidade”, que podem ser harmonizadas com “uma selecção cuidadosa de cervejas artesanais e vinhos, servidos em copos elegantes que realçam os sabores mediterrânicos”. Destaca-se ainda o “magnífico forno a lenha revestido com azulejos dourados, o verdadeiro protagonista do restaurante que não só chama a atenção, mas também garante uma cozinha impecável”.

“Este prémio é um reconhecimento do compromisso diário de toda uma equipa, garantindo a máxima qualidade e autenticidade da pizza napolitana. Nasci e cresci no Nepal, um cantinho longínquo onde estes prémios permanecem no imaginário. Sinto que é também a valorização da perseverança, muito trabalho e entrega total, uma conduta que tem pautado toda a minha vida. Quando ninguém em Portugal acreditava na pizza napolitana, apostei naquela que acreditava ser a melhor pizza do mundo. Hoje, tenho muitos clientes fiéis que partilham comigo esta paixão e que me motivam a continuar a apostar na excelência dos ingredientes e a aprimorar a técnica, com a ambição de sermos cada vez melhor”, diz em comunicado o chef, que gere quatro restaurantes em Lisboa (Forno D’Oro, Come Prima, Il Mercato e Casa Nepalesa) e recebeu em 2019 o título de “Cavaleiro das Trufas Brancas” pela Ordem do Tartufo de Alba.

Aberto em 2014, o Forno D’Oro é especializado em pizza napolitana, com massa de fermentação lenta (36 horas) e cozedura em forno a lenha revestido a folhas de ouro, importado de Nápoles e montado peça por peça em Lisboa. A temperatura de 450º Celsius permite que cada pizza esteja pronta em menos de um minuto.

