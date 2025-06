Forno d’Oro é a 10.ª melhor pizzaria da Europa

A Forno d'Oro de Tanka Sapkota continua a destacar-se no 50 Top Pizza e foi agora eleita a 10.ª melhor pizzaria europeia. Foi na última quarta-feira, em Madrid, que aconteceu a cerimónia do guia que elege as 50 melhores pizzarias na Europa, no qual também figura, na 32.ª posição, a Arte Bianca.

Não houve ano desde a criação do guia, em 2019, em que a Forno d'Oro não tenha estado representada. E, este ano, além de ter subido duas posições em relação ao ranking de 2024, a Forno d'Oro (considerada também a 73.ª melhor pizzaria do mundo) tornou-se na primeira pizzaria nacional a entrar para o top 10. "É com imenso orgulho que alcançamos uma dupla conquista histórica, atribuída pelo prestigiado guia internacional 50 Top Pizza Europa 2025 – o mais respeitado ranking de pizzarias do mundo. Entrar no top 10 europeu representa o reconhecimento de uma carreira de muito esforço e a concretização de um sonho, uma conquista muito especial, que me dá forças para continuar a trabalhar e a crescer", reagiu o chef Tanka Sapkota em comunicado.

Além desta distinção, o restaurante de Sapkota foi galardoado com o prémio Performance of the Year 2025 – Robo Award, que procura premiar a pizzaria que mais se destacou, ao longo do ano, no que toca à evolução, consistência e excelência global, ao considerar factores como a qualidade da pizza, o serviço prestado e a utilização de ingredientes locais e sazonais. "Estes prémios são um estímulo extra para continuar a apostar na qualidade e na autenticidade das nossas pizzas. Manter-nos no topo desta lista, num ranking tão competitivo, reforça a nossa missão que tem sido, desde o início, oferecer pizzas de excelência, elaboradas com ingredientes de primeira qualidade", acrescenta o chef, destacando também o papel da equipa da Forno d'Oro.

A Arte Bianca, que conta com três espaços em Sagres, Aljezur e na Arrifana, subiu uma posição e ficou no 32.º lugar. Já a Lupita, que tinha entrado no ranking em 2024, não figura este ano. A encabeçar a 50 Top Pizza, está a inglesa Napoli on the Road, a espanhola Baldoria e a austríaca Via Toledo.

