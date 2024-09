Forno D’Oro mantém-se como a única pizzaria portuguesa entre as melhores do mundo

O ano está a ser feliz para o nepalês Tanka Sapkota. Em Maio, fez correr tinta quando começou o mês a ver a sua pizzaria sobressair no 50 Top Pizza europeu, com um honroso 12.º lugar, e acabou a anunciar a descoberta de trufa preta em Portugal. Agora, o chef confirmou o estatuto do seu restaurante. No concurso mundial, o Forno D’Oro ficou em 73.º lugar, uma subida de sete posições em relação ao ano passado.

“Em Maio de 2024, conquistámos o 12.º lugar como melhor pizzaria da Europa e ontem [terça-feira], o 73.º lugar no ranking mundial – um feito único em Portugal”, revela na sua página de Instagram. “É uma honra imensa para toda a equipa do Forno d’Oro Lisboa representar o país. Agradecemos de coração aos nossos amigos e clientes por nos apoiarem há 25 anos, especialmente nos últimos dez anos no Forno d’Oro”, acrescenta.

De ano para ano, a pizzaria de Tanka Sapkota, cujo nome se deve ao grande forno dourado de onde saem as pizzas, tem vindo a trepar o ranking do 50 Top Pizza, que começa por revelar as melhores pizzarias por continente até anunciar o seu top mundial. A nível europeu, o Arte Bianca, com moradas em Aljezur e Sagres, e a Lupita, no Cais do Sodré, também apareciam no top, porém na corrida ao título de melhor pizzaria do mundo só mesmo o Forno D’Oro aparece.

Entre os critérios avaliados por um júri anónimo, destacam-se a utilização de produtos frescos locais, orgânicos e sazonais. Sobre as pizzas do nepalês que se fez pizzaiolo, lê-se que “quer escolha entre as clássicas, as sazonais, ou aquelas inspiradas pela cozinha portuguesa nos seus toppings, cada fatia será uma sucessão de contentamento e prazer para o palato”.

Sobre o Forno D’Oro, lê-se no site do50 Top Pizza, cuja cerimónia de entrega de prémios aconteceu esta terça-feira em Milão: “Quer escolha entre as clássicas, as sazonais, ou aquelas inspiradas na cozinha portuguesa e nos seus ingredientes, cada fatia de pizza é uma sucessão de sabores deliciosos e um prazer para o paladar. A massa é suave, bem levedada e derrete-se na boca; as bordas estaladiças são acompanhadas por ingredientes equilibrados e cozinhados na perfeição”. E há ainda uma apontamento ao “serviço caloroso e acolhedor”.

Já a melhor pizzaria do mundo fica em Nova Iorque e chama-se Una Pizza Napoletana, restaurante de Anthony Mangieri e que está no Guia Michelin com Bib Gourman. A Diego Vitagliano Pizzeria, em Nápoles, ocupa o segundo lugar e completa pódio o I Masanielli – Francesco Martucci, em Caserta, também em Itália.

