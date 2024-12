Fotogaleria: estas são as melhores fotografias de auroras boreais deste ano

Este ano foi um ano estelar para a observação do fenómeno conhecido como aurora boreal. Graças aos elevados níveis de actividade solar em 2024, a aurora boreal tem estado incrivelmente activa, iluminando os céus noturnos em locais invulgares – muito mais a sul do que é habitual – e sendo observada (e fotografada) por mais pessoas do que nunca.

Mas, sejamos honestos, será que aquela mancha borrada de cor-de-rosa no rolo da sua câmara captou a verdadeira beleza deste fenómeno maravilhoso? Nós achamos que não.

Felizmente, muitos fotógrafos a sério conseguiram tirar fotografias da aurora boreal este ano, enquanto ela dançava nos céus por cima deles. Estas são as melhores: 25 das fotografias mais fascinantes da aurora boreal, tiradas em locais habituais e em muitos outros onde não se esperaria. Como Tenerife, onde o fotógrafo Efrén Yanes apanhou inesperadamente a aurora, e o sul do Arizona, onde Lynsey Schroeder conseguiu captar o espectáculo sobre o deserto, ou ainda o Parque Nacional de Dartmoor, no Reino Unido.



A lista completa dos vencedores do prémio Northern Lights Photographer of the Year 2024 pode ser consultada aqui, mas aqui estão alguns dos nossos favoritos:

Photograph: Josh Beames | Northern Lights in Iceland

Photograph: Jānis Paļulis | Northern Lights

Photograph: David Tanis | Northern Lights in Australia

Photograph: Lynsey Schroeder | Northern Lights above the desert in Arizona

Photograph: Roksolyana Hilevych | Northern Lights above the Dolomites in Italy

Photograph: Max Trafford | Northern Lights in Dartmoor UK

Photograph: Matt Haynie | Northern Lights in California

Photograph: Efrén Yanes | Northern Lights in Tenerife

Photograph: Herry Himanshu | Banff National Park, Canada

Photograph: Vincenzo Mazza | Northern Lights in Iceland

Quer contemplar mais coisas com uma beleza do outro mundo? Estes são os vencedores do ano passado. Ou, se estiver inspirado para tentar a sua própria fotografia, veja os melhores locais do mundo para ver a aurora boreal.

