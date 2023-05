Fotografias da National Geographic para ver em Mafra até 6 de Junho

O Terreiro D. João V, junto ao Convento de Mafra, acolhe "Cores do Mundo", uma exposição com 42 fotografias de fotógrafos da National Geographic.

Inaugurada na última terça-feira, "Cores do Mundo" chega à vila de Mafra e fica até 6 de Junho. Uma mostra a céu aberto, com o objectivo de aproximar a ciência e a arte do público, fora dos museus. A exposição conta com 42 fotografias de fotógrafos da National Geographic e convida os seus visitantes a reflectir sobre o significado, as qualidades e o simbolismo das cores.

As imagens dos fotógrafos Joel Sartore, Steve McCurry, Michael Nichols, Jodi Cobb, entre outros, captam a paleta de cores de paisagens, culturas e tradições de todo o mundo. A exposição dedica uma área a cada cor escolhida e, através de seis imagens e textos introdutórios, leva-nos a pensar acerca do significado do amarelo, laranja, vermelho, azul, violeta e verde.

"Cores do Mundo" faz parte do programa Arte na Rua, iniciado em 2006, pela Fundação la Caixa e o BPI.

Terreiro D. João V (Mafra). 21 556 24 95. Visitas guiadas gratuitas para escolas e outros grupos Seg-Sex 10.00-13.00, 16.00-18.00, sujeitas a reserva. Visitas comentadas gratuitas Sáb 16.00, Dom 11.00. Entrada livre

