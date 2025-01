França voltou a ser o país mais visitado do mundo no ano passado – eis a lista completa

França é muito mais do que o vinho, o queijo, a pastelaria e a Torre Eiffel (embora todas essas coisas sejam, obviamente, muito boas). O país também se gaba de ter uma costa deslumbrante, uma cena artística extraordinária e cidades magníficas, por isso não admira que seja, mais uma vez, o país mais visitado do mundo.

Os dados do Barómetro do Turismo Mundial, da Organização Mundial do Turismo, mostram que o número de visitantes regressou a 99% dos seus níveis pré-pandémicos, com 1,4 mil milhões de pessoas a viajar internacionalmente em 2024 – 1,4 mil milhões.

De acordo com a agência France 24, 100 milhões de pessoas viajaram para França (e muitas delas para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Verão de 2024), o que constitui um novo recorde para o país.

Espanha também bateu o seu recorde, conquistando o segundo lugar com 94 milhões de visitantes (um aumento de 10% em relação a 2023). De facto, no ano passado, demos conta de que Espanha deverá ultrapassar a França em número de turistas até 2040, e nomeámos cinco destinos espanhóis no nosso ranking das melhores cidades do mundo – por isso, é bom que França esteja atenta ao retrovisor.

Mas que outros países foram os mais visitados do mundo no ano passado? Bem, o número exacto de visitantes varia consoante a fonte. A única certeza que todas elas nos dão é que as pessoas adoram viajar para França.

Ainda assim, a consultora Study International elaborou um ranking, com base nos dados da Data Pandas, para nos dar a conhecer os dez países mais visitados do mundo em 2024.

Estes são os 10 países mais visitados do mundo

França Espanha Estados Unidos da América

China Itália Turquia México Tailândia Alemanha Reino Unido

