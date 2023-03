Freguesia de Santo António oferece 696 livros no Dia Internacional da Mulher

As comemorações arrancam na manhã de 8 de Março, na Avenida da Liberdade. Os livros vão estar disponíveis em 232 bancos de jardim.

O Dia Internacional da Mulher assinala-se na próxima quarta-feira, 8 de Março. Para celebrar a efeméride, a Junta de Freguesia de Santo António e a Penguin Random House vão oferecer 696 livros escritos por mulheres, que estarão disponíveis em 232 bancos de jardim: Avenida da Liberdade, Jardim Alfredo Keil, Jardim Camilo Castelo Branco, Jardim do Torel e Jardim Marcelino Mesquita. Quartos de Final e Outras Histórias, de Cláudia Andrade; Luanda, Lisboa, Paraíso, de Djaimilia Pereira de Almeida; O Prazer, de María Hesse; e No Jardim do Ogre, de Leïla Slimani, são alguns dos títulos que poderá encontrar.

“Todos os anos celebramos a data de uma maneira única e original, com algo que não tenha sido feito, por isso, este ano decidimos dar palco à literatura”, diz o presidente da Freguesia de Santo António, Vasco Morgado, que estará presente para dar início às comemorações, às 08.30, na Avenida da Liberdade, junto ao Cinema São Jorge. Está ainda confirmada a presença do presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas; do vereador da Cultura, Diogo Moura, e das autoras Maria Isaac (Quantos Ventos na Terra), Helena Magalhães (Raparigas Como Nós), Filipa Fonseca Silva (O Elevador) e Maria Francisca Gama (A Profeta).

Além dos livros físicos, que os primeiros a encontrar poderão levar para casa, haverá um cartaz com um QR code que permitirá que as pessoas recebam em casa, gratuitamente, um de mais 464 livros disponíveis. O objectivo da campanha é “reforçar a ideia de que a literatura escrita por mulheres não é um género literário, é literatura”.

Notícia actualizada às 14.46 de 3 de Março com menção, no primeiro parágrafo, de alguns dos títulos oferecidos no âmbito desta iniciativa.

