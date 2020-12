Freguesia de Santo António vai ter gabinete de saúde mental a partir de Janeiro

O serviço de apoio psicológico, anunciado esta sexta-feira, irá ficar disponível a partir de Janeiro do próximo ano. O objectivo é dar resposta aos pedidos “que aumentaram com a actual conjectura da pandemia”, lê-se no comunicado da Junta de Freguesia de Santa António, que promete uma primeira avaliação gratuita.

“Tornou-se urgente a criação de uma resposta integrada, comunitária e acessível a todos. É necessário que a saúde mental deixe de ser vista como o parente pobre da saúde. Desta forma, criámos um serviço de apoio psicológico acessível a todos os fregueses, que permite avaliar e ajustar as necessidades de intervenção a cada problemática”, afirma Vasco Morgado, presidente da Junta de Freguesia.

Este novo gabinete, com duas enfermeiras e uma psicóloga, será integrado no projecto Farol, que presta apoio e acompanhamento psicológico a crianças e jovens com necessidades educativas especiais desde 2018. Já a sinalização dos casos que possam precisar de apoio no âmbito da saúde mental será feita pelos vários projectos de acção social da freguesia, que mantêm contacto diário com a população. A primeira avaliação será gratuita e servirá para encaminhar os fregueses para entidades parceiras, sendo o pagamento das consultas ajustado à situação económica de cada um.

Por enquanto, se estiver sozinho e precisar de ajuda, é possível falar com os Serviços de Acção Social da Freguesia de Santo António por telefone (936 529 172), de segunda a sexta-feira, das 09.00 às 18.00.

