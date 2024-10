A operação de restauro das pinturas da Sala das Descobertas do Palácio Nacional de Mafra, da autoria do pintor português Cirilo Volkmar Machado, deverá estar concluída até Junho de 2025.

O projecto, resultante de um protocolo assinado entre a empresa pública Museus e Monumentos de Portugal (MMP) e a Fundação Millennium bcp, insere-se nas comemorações do quinto centenário do nascimento de Luís de Camões e tem como objetivo a conservação e o restauro das pinturas que ornamentam o tecto da emblemática sala do Edifício Real de Mafra, inspiradas na obra do autor de Os Lusíadas.

Além disso, a operação prevê “a introdução de elementos artísticos da autoria do pintor Rui Macedo”, lê-se no comunicado enviado pelo MMP, bem como “um projecto de luminotecnia” que irá proporcionar aos visitantes “a possibilidade de tirar um maior partido da beleza e da informação simbólica desta sala”.

O ”programa pictórico" da Sala das Descobertas teve início entre 1795 e 1796, mas foi interrompido “abruptamente com a partida da Família Real para o Brasil em 1807”, esclarece ainda o MMP. Na pintura do tecto, datada de 1798, estão retratadas as históricas empreitadas de Vasco da Gama, Pedro Álvares Cabral, Cristóvão Colombo e do Infante D. Henrique durante a época dos Descobrimentos.

A intervenção, estimada no valor de 100 mil euros, passará ainda “pela consolidação, limpeza e integração pictórica” da Sala das Descobertas, com o objectivo de garantir “a sua integridade e longevidade”.

