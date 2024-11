Frio chega a Lisboa na quarta-feira e fim-de-semana vai ser de chuva

Aproveite bem o Verão de São Martinho: o frio vai voltar e está prevista uma descida progressiva das temperaturas máximas e mínimas ao longo da semana, alerta a previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). Em Lisboa, a chuva deve chegar na sexta-feira, 15.

A situação, segundo o IPMA, deve-se a um “regime anticiclónico de bloqueio”. Em miúdos, a precipitação não deverá ocorrer de forma intensa, mas pode esperar aguaceiros fracos até ao final da semana. Em relação às temperaturas máximas e mínimas, conte com uma descida acentuada a partir desta quarta-feira, 14. Em Lisboa, as máximas vão descer até aos 17º Celsius, enquanto as mínimas batem os 8ºC. Quanto à chuva, deverá chegar apenas sexta-feira, mas pode prolongar-se até domingo.

É na quarta-feira que se vai sentir mais a descida, com as temperaturas a oscilarem entre os 9ºC de mínima e os 15ºC de máxima. No dia seguinte, 15, a mínima vai descer ainda mais, embora apenas um grau, com a temperatura máxima a aumentar para 17ºC. Na sexta-feira, as temperaturas máximas e mínimas voltam a aumentar, para 19ºC e 12ºC, respectivamente, mas o IPMA adverte para a probabilidade de ocorrência de precipitação. O fim-de-semana também não deverá ser sorridente: apesar de os termómetros oscilarem entre os 13ºC e os 19ºC, a chuva deverá manter-se até às últimas horas de domingo.

