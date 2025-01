Fundação José Saramago acolhe ciclo de seis concertos ao piano

Até ao fim do ano, seis pianistas ligados ao jazz vão reunir-se em torno do mesmo piano para um ciclo de seis concertos na Casa dos Bicos, sede da Fundação José Saramago (FJS). Fruto de uma parceria entre o Hot Clube de Portugal e o Museu Nacional da Música, o ciclo Um Piano, Seis Pianistas arranca pelas 18.30 de quarta-feira, 15, com um espectáculo da pianista Sílvia Ferreira, aluna do Hot Clube.

Seguem-se, à mesma hora e no mesmo local, concertos de Hugo Lobo (5 de Março), Mário Laginha (21 de Maio), Paula Sousa (9 de Julho) e Rita Caravaca (10 de Setembro). A pianista Clara Lacerda encerra a iniciativa no dia 5 de Novembro.

Este ciclo integra o programa Museu fora de portas, criado pelo Museu Nacional da Música (que cedeu o piano, em depósito na FJS) para o período em que se processa a mudança para as suas novas instalações, no Real Edifício de Mafra.

Os bilhetes para os concertos já estão à venda e custam cinco euros por sessão. O&nsbp;pacote dos seis custa 20 euros.

