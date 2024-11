Depois de Olivia Rodrigo, há mais um nome a juntar ao cartaz do NOS Alive '25. Agora são os Future Islands, que vão apresentar o álbum deste ano, People Who Aren't There Anymore, a 12 de Julho, o último dia do festival, no palco secundário.

Composto entre 2020 e 2023, o sétimo e mais recente disco dos americanos acompanha a desintegração de uma relação à distância. O cantor e principal compositor da banda, Samuel T. Herring, e a ex-namorada estavam juntos há anos, mas não resistiram à pandemia. E ainda se sente a mágoa na sua voz.

O grupo de Baltimore estreou-se com o álbum Wave Like Home, em 2008, na editora Upset The Rhythm. No entanto, só começou a dar nas vistas após assinar pela histórica Thrill Jockey e editar In Evening Air, um disco de synth-rock nervoso e honesto, em 2010. E atingiu o pico de popularidade em 2014, depois da edição de Singles pela 4AD e de uma actuação intensa no Late Show with David Letterman.

O NOS Alive regressa ao Passeio Marítimo de Algés entre 10 e 12 de Julho de 2025. Os ingressos diários continuam à venda online e nos locais habituais por 84€, enquanto os passes custam 168€ (dois dias) ou 199€ (o festival todo).

Passeio Marítimo de Algés (Oeiras). 10-12 Jul (Qui-Sáb). 84€-199€