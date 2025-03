Galerias Romanas de Lisboa voltam a abrir em Abril

Os vestígios subterrâneos da Felicias Iulia Olisipo, o nome romano para a nossa querida cidade, são bastante famosos e a corrida aos bilhetes é disso prova (em 2023, por exemplo, os bilhetes esgotaram em menos de quatro horas). Este monumento com dois milénios está aberto ao público somente duas vezes por ano e, em 2025, a primeira acontece nos dias 3, 4, 5 e 6 de Abril.

Este pedaço de história que se esconde por baixo dos nossos pés foi descoberto em 1771, na sequência do terramoto de 1755, e só pode ser visitado após vários processos para retirar a água do subsolo que protege estas importantes estruturas. Grande parte deste percurso subterrâneo perpassa a Baixa pombalina mas, após novas descobertas, foi alargado até Santa Apolónia.

As visitas subterrâneas são feitas em grupo e tem a duração de 20 a 25 minutos. Nos dias 3 e 4 de Abril, são realizadas entre as 14.30 e as 18.30. Os dois últimos dias, 5 e 6 de Abrilm tem um horário mais alargado, das 9.30 às 18.30. O percurso do dia 5 de Abril começa nas Galerias mas leva os seus visitantes à Casa dos Bicos, perto da Sé de Lisboa e, no dia 6, começa no mesmo sítio mas termina no Teatro Romano, também nas redondezas. Nestes últimos dois dias, o percurso das 15.30 promete mostrar aos seus visitantes “alguns dos principais locais onde a herança da presença romana na cidade é, ainda hoje, visível”, segundo o comunicado do museu.

Os bilhetes estarão disponíveis “brevemente” e o seu único lugar de venda é a bilheteira do Museu de Lisboa. Os bilhetes custam 3€ e apenas podem ser comprados quatro bilhetes por pessoa.

Ponto de encontro: esquina da Rua da Conceição com a Rua dos Correeiros. 3-4 Abril, 14.30-18.30. 5-6 Abril, 9.30-18.30. 3€

