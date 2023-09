Garden Roof Bar está de cara lavada, com novos petiscos e cocktails

Muita coisa mudou no rooftop do Altis Grand Hotel, mas mantêm-se os fins de tarde animados e a vista desafogada sobre Lisboa.

O Garden Roof Bar, no último andar do Altis Grand Hotel, na Avenida da Liberdade, não é novo. Na verdade, já ouvimos falar dele (e da sua vista desafogada) há cerca de sete anos. Mas o fecho tornou-se inevitável durante a pandemia. E depois o espaço ficou reservado a eventos. Este Verão, finalmente, o rooftop reabriu ao público e com muitas novidades na carta.

É Matilde Blanc, directora de marketing do grupo hoteleiro, que nos acompanha até ao bar, no último andar do cinco estrelas. “É um secret spot. Tem uma entrada muito peculiar porque a pessoa tem que atravessar todo o hotel até chegar a um elevador secundário. É um sítio não tão conhecido, o que o torna charmoso”, comenta. Lá em cima o cenário é tipo postal, com o centro da cidade em todo o seu esplendor e uma perspectiva privilegiada para o vizinho Jardim Botânico. A decoração é cheia do verde das plantas e há sofás confortáveis para sentar a ver o pôr-do-sol.

Arlei Lima

Desde Maio que a carta de comes e bebes está diferente e mais inclusiva. “Refizemos toda a carta, dando a possibilidade a todo o tipo de clientes de poderem vir e picar. Todos os pratos no nosso menu podem ser transformados para pratos vegan e vegetarianos”, garante a responsável. Nos petiscos, que podem então ser pedidos sem a proteína animal, a aposta vai para os pastéis de massa tenra de vitela com molho de mostarda (8€, duas unidades), para o prego de caranguejo com ananás grelhado (14€), e para as tiras de choco frito com molho tártaro e batata frita (12€). Tudo receitas de Alexandre Gomes, que gere as cozinhas de todo o hotel.

Arlei Lima tiki bourbon punch

Para beber há muitas opções, mas a especialidade são os cocktails – uma parceria com a marca Schweppes. Entre os cocktails alcoólicos está o tiki bourbon punch (12€), com whiskey, disaronno, sumo de ananás e de limão, xarope de açúcar e licor de cereja; e nos mocktails está o doce sweet on you (11€), com morango, sumo de ananás, xarope de gengibre e espuma de limão doce. Todos os dias, a partir das 20.00, há animação musical, com dj sets.

Atenção que só tem mais umas semanas para visitar o Garden Roof Bar. Quando o tempo der de si, o bar fecha. “Tentamos sempre ir até finais de Setembro, princípios de Outubro, quando o tempo ainda está bom”, informa a directora de marketing.

Rua Castilho, 11 (Avenida da Liberdade). Ter-Sáb 17.00-23.00

+ As Bifanas do Afonso: “Abrem muitas casas novas, mas não é nada disto”

+ Copo ao fim do dia: guia de novos bares, terraços e happy hours