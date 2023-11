Gilmário encerra digressão nacional com dois grandes espectáculos

O humorista angolano sobe ao palco da Altice Arena e da Super Bock Arena, no Porto, nos dias 1 e 2 de Dezembro. Os bilhetes já estão à venda.

Ao fim de mais de 40 semanas e depois de ter corrido o país, Gilmário Vemba prepara-se agora para encerrar em grande a digressão "Temas". Para isso, anunciou esta quarta-feira dois grandes espectáculos de encerramento – o primeiro é na Altice Arena, em Lisboa, e está marcado para 1 de Dezembro; no dia seguinte, o humorista angolano sobre ao palco da Super Bock Arena, no Porto. Os bilhetes já estão à venda.

"Nestes espectáculos, Gilmário Vemba quer envolver todo o país. Com esse objectivo, fez questão de enviar um e-mail a cada município onde passou durante a digressão, solicitando um objecto típico ou representativo da localidade para estar presente na Altice Arena. Este gesto será uma representação visual do apoio e da hospitalidade que encontraram em cada uma das localidades que visitaram ao longo desta inesquecível jornada", pode ler-se no comunicado.

Para os dois espectáculos de encerramento, Vemba preparou uma celebração dos momentos mais marcantes da digressão, num momento que também será de evocação dos patrimónios regionais, de norte a sul do país.

No dia 3 de Dezembro, Gilmário regressa a Lisboa para um última espectáculo, bem mais intimista, no Lisboa Comedy Club. Está marcado para as 21.00 e os bilhetes custam 18€.

Altice Arena (Parque das Nações). 1 Dez (Sex). 21.30. 27€-80€

