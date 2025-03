Gimba vence (outra vez) o concurso Grande Marcha de Lisboa

“A Alma de Lisboa” é o tema escolhido para ser interpretado por todas as marchas populares, no Santo António. É a quarta vez que o compositor ganha o concurso.

Gimba vai dar, mais uma vez, música às Festas de Lisboa. O músico e produtor Eugénio Cardoso de Carvalho Lopes venceu a edição deste ano da Grande Marcha de Lisboa com o tema “A Alma de Lisboa”.

Esta é a quarta vez o artista vence esta competição. Na noite de 12 de Junho, a música será interpretada por todas as marchas populares nas exibições em pavilhão e no tradicional desfile da Avenida da Liberdade.

Em competição estavam 29 temas, mas foi “A Alma de Lisboa” que conquistou o júri, composto pelo maestro Jan Wierzba, responsável pela apreciação musical, pelo cantor e compositor João Pedro Pais, que avaliou a letra, e pelo músico e compositor Manuel Paulo Felgueiras, que fez uma apreciação geral.

No passado, Gimba já tinha arrecadado o prémio em 2005 com “A Marcha Mais Alegre da Avenida”, em 2013 com “Lisboa Tem Uma Festa Que É Só Sua” e em 2015 com “Santo António Canta a História”.

A tradição da Grande Marcha de Lisboa já leva mais de duas décadas e, ano após ano, distingue a criatividade literária e musical de quem se aventura a escrever um hino à cidade.

O concurso, aberto a qualquer residente em Portugal maior de idade, premeia a composição vencedora com um prémio no valor de 5500 euros.

