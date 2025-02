Gipsy Kings estão de volta a Portugal para quatro concertos

Os Gipsy Kings vão dar quatro concertos em Portugal, em Maio, com actuações marcadas no Coliseu Porto Ageas (dia 22), seguindo depois para o Coliseu dos Recreios, em Lisboa (23), no Casino Estoril (28) e nos Açores, no Coliseu Micaelense (30).

Esta versão que teremos oportunidade de ver ao vivo é liderada por Diego Baliardo, um dos membros fundadores do grupo. A banda formada em França, originalmente, chamava-se Los Reyes, nome emprestado ao apelido da família dos membros. Mais tarde, com a entrada de membros da família Baliardo, passaram a ser os Gipsy Kings.

Com uma carreira de mais de três décadas e 60 milhões de discos vendidos, o conjunto é considerado mestre na fusão do flamenco com ritmos latinos e pop, criando um som inconfundível que conquistou o mundo.

Clássicos como “Bamboléo”, “Djobi Djoba” e “Volare” estão garantidos no alinhamento, a par de versões em castelhano de temas icónicos como “My Way”, de Frank Sinatra, e “Hotel California”, dos Eagles.

Os bilhetes estão disponíveis para venda. O concerto no Coliseu Micaelense já se encontra esgotado.

Coliseu dos Recreios (Lisboa). 23 Mai (Sex). 21.30. 25€-50€

