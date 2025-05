GNR vão ter uma data extra no Coliseu dos Recreios

Depois de já adicionarem uma data extra no Porto, os GNR anunciaram esta quarta-feira, 7 de Maio, que vão celebrar os 45 anos de carreira com uma data extra no Coliseu dos Recreios, em Lisboa. Depois de esgotarem rapidamente a primeira data na capital, a banda anunciou um novo concerto para o dia 6 de Novembro. Os últimos bilhetes para a actuação de dia 7 ainda estão disponíveis.

A celebração dos GNR inclui também duas datas no Coliseu do Porto, marcadas para os dias 18 e 19 de Outubro. Durante estes espectáculos, Tóli César Machado, Rui Reininho e Jorge Romão vão percorrer o repertório que marcou várias gerações, com temas que fazem parte da história da música portuguesa, como "Dunas", "Efetivamente" e "Pronúncia do Norte".

O espectáculo, intitulado “Operação STOP – Somos Todos Obrigados a reParar”, promete uma viagem pelos 45 anos de estrada da banda, com muitos dos clássicos que definiram o seu percurso e consolidaram a sua posição no panorama musical nacional. Formados no Porto, em 1980, os GNR foram pioneiros no movimento do rock português e continuam a ser uma referência incontornável da música nacional.

Os bilhetes para os concertos variam entre os 20 e os 55 euros no Porto e entre os 25 e os 55 euros em Lisboa.

Coliseu de Lisboa. 6 e 7 Nov (Qui e Sex). 25€-55€

