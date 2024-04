Goethe-Institut dedica-se à moda sustentável, já este sábado

A Day of Reimagined Fashion junta designers, stylists e activistas num programa dedicado à moda sustentável, com um workshop, uma mesa-redonda e a exibição de um filme.

É já este sábado que o Goethe-Institut abre as portas para um dia dedicado a promover a sustentabilidade numa das indústrias mais nocivas para o meio ambiente, a moda. A Day of Reimagined Fashion é um programa que arranca às 11.00 com o workshop Mending Sharing & Caring. Durante duas horas, os participantes juntam-se a Sophie Lloydof, fundadora da marca Ziggy Lloyd, e à stylist Michelle Pozon, para perceberem como podem dar uma nova vida às peças mais cansadas do guarda-roupa, com alguns conselhos de styling pelo meio. Os bilhetes têm um custo de 33,25€ e podem ser adquiridos online.

Às 13.30, o instituto alemão transforma-se em sala de cinema para exibir Fashion Reimagined. O documentário de 2023, realizado por Becky Hutner, conta o percurso de Amy Powney, designer de moda sediada em Londres, fundadora e directora criativa da marca Mother of Pearl. Filha de activistas ambientais, propôs-se a criar uma colecção totalmente ética e sustentável. Uma missão que começa na origem das fibras têxteis, nos rebanhos de ovelhas do Uruguai, e que culmina nas peças finais, confeccionadas numa fábrica austríaca movida a vapor.

A mesma designer estará, às 16.00, numa mesa-redonda debruçada sobre o tema. Além de Powney, o painel inclui Tiffanie Darke, escritora e jornalista com um vasto trabalho na área da moda responsável, Ana Tavares, CEO da RDD Textiles, empresa portuguesa pioneira no desenvolvimento de práticas ambientalmente sustentáveis e tecnologias inovadoras no sector, e Joana Duarte, designer e fundadora da marca Béhen, que se pauta pela colaboração com comunidades locais e pela preservação do saber-fazer artesanal. O bilhete custa 10€ e dá acesso ao visionamento do filme e à mesa-redonda.

Campo Mártires da Pátria, 37. Sáb 11.00. 10€-33,25€

